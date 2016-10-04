"برادلي" يدخل التاريخ كأول مدرب أمريكي في الدوري الإنجليزي

بوب برادلي مدرب فريق سوانزي سيتي الجديد

أصبح "بوب برادلي" أول مدرب أمريكي، يتولى تدريب فريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ)، بعد اتفاقه أمس الاثنين، على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع فريق سوانزي سيتي.

كما بات برادلي، المدير الفني صاحب الجنسية الأمريكية رقم 22 على مدار تاريخ مدربي فرق "البريمرليغ".

ولم يسبق لمدرب أمريكي أن تولى تدريب فريق إنجليزي على مدار التاريخ، حيث أن الغالبية العظمى من الجنسيات التي تولت تدريب فرق إنجليزية من أصحاب البلاد بإجمالي 110 مدربين.

وجاء في المرتبة الثانية المدربون أصحاب الجنسية الاسكتلندية بإجمالي 34، ثم أصحاب الجنسية الإيطالية بإجمالي 11، ثم أصحاب الجنسية الفرنسية، والهولندية، وأيرلندا الشمالية، وأيرلندا، وإسبانيا، وويلز بإجمالي 7 مدربين لكل منهم.

وتولى الإشراف الفني على فرق إنجليزية، مدربان فقط من أصحاب الجنسيات الأرجنتينية والكرواتية والألمانية والنرويجية والبرتغالية والسويدية.

وانضمت الجنسية الأمريكية إلى الجنسيات التي لم تتول التدريب في الملاعب الإنجليزية سوى مرة واحدة، وهي البرازيل وإسرائيل وتشيلي والدنمارك وسويسرا وأورغواي.

وقضى برادلي (58 عامًا) مشواره التدريبي بين عدة فرق في بلاده، ثم انتقل للعمل في أوربا بعد رحيله عن منتخب مصر أواخر عام 2014، حيث عمل مدربًا لفريق ستابيك النرويجي، وفي الموسم الماضي عمل مديرًا فنيًا لفريق لوهافر الفرنسي.

ويعد الإيطالي فرانشيسكو غودولين أول ضحايا الموسم الحالي 2016-2017 للدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تمت إقالته من قبل مسؤولي سوانزي سيتي لسوء النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم.

ويحتل سوانزي سيتي المركز السابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، حيث جمع 4 نقاط فقط من فوز وتعادل و5 هزائم.