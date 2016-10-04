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الشيخ عمر عبد الكافي: العالم الإسلامي "متخلف عن الإسلام"

4/10/2016

قال الشيخ عمر عبد الكافي في حوار لبرنامج "مباشر مع" على شاشة قناة "الجزيرة مباشر" إن العالم الإسلامي ليس متخلفا عن الغرب، لكنه متخلف عن "الإسلام".

وأضاف عبد الكافي، في الحوار الذي أجري بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، أن المسلمين تخلفوا بسبب ابتعادهم عن تعاليم الإسلام ومبادئه.

وأوضح قائلا أن "المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. وإذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحانة".

وقال عبد الكافي إن "الجاهلية ليست فترة زمنية لكنها حالة. هي انقطاع المدد ما بين المخلوق والخالق".

وتابع قائلا إن العالم الإسلامي بحاجة إلى أن يسير بما وصفه بـ"جناحي الوعي والوحي"، وأوضح قائلا إن النص الديني يحتاج من العلماء إلى فهم للواقع كي يتم تطبيقه على الشكل الصحيح.

كما دعا عبد الكافي الدعاة إلى الرفق واللين في الدعوة، مستشهدا بقول الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام: "اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى".

المصدر : الجزيرة مباشر
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