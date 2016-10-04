الداخلية المصرية تعلن تصفية محمد كمال عضو مكتب إرشاد الإخوان

د. محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين – أرشيف

قتلت قوات وزارة الداخلية المصرية د. محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وذلك خلال مداهمة قوات الأمن الوطني لإحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها: " إنه تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً "للوكر" المشار إليه ما أسفر عن تحديد مكان وجوده في ( شقة سكنية كائنه بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوى / البساتين / محافظة القاهرة ) حيث تم استهدافه مساء أمس الاثنين.

ويأتي بيان وزارة الداخلية عن مقتل محمد كمال، رغم نشر عدة مواقع إخبارية مصرية خبر القبض عليه حيا قبل ذلك بساعات.

وقالت الوزارة في البيان إنه (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ) للقبض على المذكور فوجئت القوات الأمنية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخل مكان تواجده مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وهو ما أدى لمصرعه.

وأوضح البيان أن المذكور من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة بها وآخرها (عضو مكتب الإرشاد العام) ثم تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم.

وأتهم البيان د. محمد كمال بأنه المسؤول الأول عن بعض الكيانات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن المذكور محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضيتين رقمي ( 52/2015 جنايات عسكريه شمال القاهرة بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وكذا القضية رقم "104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط " بتهمة تفجير عبوة خلف قسم ثاني أسيوط).

وتابع البيان، إن المذكور مطلوب ضبطه في العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية (تفجيرات – اغتيالات) من بينها حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات.

كما كشف البيان عن أن قوات قطاع الأمن الوطني قامت بتصفية القيادي الإخواني – د. ياسر شحاته علي رجب – وهو من مواليد 19/9/1969 يقيم قرية (الواليده أول أسيوط)، وصادر ضده حكمًا غيابياً بالسجن10 سنوات في القضية رقم "9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثاني أسيوط " بزعم التعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب الحرية والعدالة ".

وأوضح البيان أنه تم العثور على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجة عيار 9 مم وكمية من الذخيرة من ذات العيار.

بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم ونشاط القياديين المذكورين.

وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .