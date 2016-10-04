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"الجزيرة مباشر" تستضيف نبيلة منيب للحديث عن انتخابات المغرب

4/10/2016

نبيلة منيب

تستضيف النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب نبيلة منيب في إطار تغطية القناة للانتخابات المغربية.

وتستعد الأحزاب المغربية لخوض غمار انتخابات تشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري للظفر بمقاعد برلمانية تفتح الطريق للحائز على الأغلبية لقيادة دفة الحكومة.

ويخوض 27 حزبا سياسيا غمار الانتخابات ببرامج انتخابية تختلف شعاراتها لكنها تشترك من حيث طموحاتها وأهدافها، وقد جعلت من أولوياتها قضايا التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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