24 شخصا يضطرون لمغادرة بلادهم في الدقيقة الواحدة

24 شخصا يضطرون في كل دقيقة لترك بلادهم

قال المنسق العام لجمعية التضامن مع اللاجئين والمهاجرين التركية، إبراهيم فرغون كافلاق، إن 24 شخصا في العالم يضطرون لمغادرة بلادهم في الدقيقة الواحدة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لبرنامج "ملتقى الصحافة الإقليمية" المقام في إطار فعالية "إعداد أخبار عن اللاجئين" التي نظمتها الجمعية بالعاصمة أنقرة، بدعم من السفارة البريطانية.

وأضاف كافلاق: " حاليا، هناك أكثر من 65 مليون شخص اضطروا لمغادرة مناطق سكنهم، 12 مليونا منهم خلال 2015. وبحسب المعطيات الأخيرة فإن 24 شخصا يضطرون في كل دقيقة لترك بلادهم، و34 ألفا في كل يوم يغادرون الأراضي التي يعيشون فيها".

وأشار إلى أن عدد السوريين الحاصلين على صفة "الحماية المؤقتة" في تركيا، مليونين و753 ألفا و696 شخصا، إلى جانب وجود 300 ألف لاجئ من العراق، وأفغانستان، وإيران، والصومال.

وتأسست جمعية التضامن مع اللاجئين والمهاجرين، غير الربحية، في 1995، تتخذ من أنقرة مركزا، وتمتلك 52 مكتبا في 45 مدينة، وتعد مشاريع مختلفة مع شركاء وطنيين ودوليين، ومع المؤسسات العامة في تركيا.