"ملكة جمال" للدجاج في تركيا

شهدت العاصمة التركية أنقرة مزادا علنيا من نوع فريد، إذ بيع زوج من الطيور الداجنة (ديك ودجاجة) التي تستخدم للزينة من نوع لافيندر وايندوت الأمريكية بألف و161 دولار.

وعرض في المزاد العلني أنواع مختلفة من الطيور الداجنة جاءت من مختلف الولايات التركية. وحظيت دجاجة من نوع لافيندر وايندوت بلقب "ملكة جمال الدجاج" حسبما أطلق عليها بعد بيعها.

وتلقى الطيور الداجنة من نوع لافيندر وايندوت الأمريكية المنشأ اهتماما من جانب هواة تربية الطيور بسبب بيضها ولحمها وسهولة تربيتها.

وتضع الدجاجة في السنة الواحدة ما بين 200 إلى 240 بيضة ويصل وزنها إلى 3 كيلوغرام، فيما يبلغ وزن الديك من هذا النوع 4 كيلوغرامات.