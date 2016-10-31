مصر: ارتفاع سعر الحديد للمرة الثالثة خلال شهر

ارتفاع جديد في أسعار الحديد في مصر

نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات عن شركة حديد "عز" المملوكة لرجل الأعمال "أحمد عز" القيادي السابق في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في مصر، تفيد بقرار الإدارة رفع سعر طن الحديد بنحو 1200 جنيه للطن.

وبهذه الزيادة سيرتفع سعر طن الحديد الذي يباع للتجار إلى 8710 جنيهات، ونحو 8860 جنيهًا للمستهلك، بزيادة قدرها 1200 جنيهًا، عن السعر في 19 من الشهر الحالي.

وكان سعر طن حديد عز قد ارتفع يوم 9 من الشهر الحالي من 6350 جنيها إلى 7 آلاف جنيه، قبل أن يرتفع مرة أخرى يوم 19 من الشهر الحالي إلى 7515 جنيهًا للتجار، ونحو 7670 جنيهًا للمستهلك.

وبهذه الزيادة يصل سعر طن الحديد إلى أعلى مستوياته منذ العام 2008.