عاهل المغرب يتكفل بمصاريف الدفاع عن "سعد لمجرد"

العاهل المغربي الملك محمد السادس

قرّر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التكفل بأتعاب الدفاع عن الفنان الشهير "سعد لمجرد"، الذي أودع السجن الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، للاشتباه بتورطه في قضية "اغتصاب وعنف".

وأوصى الملك محمد السادس، أسرة الفنان المعتقل أن يتولى المحامي الفرنسي الشهير، "إيريك ديبون موريتي" الدفاع عن ابنها، بحسب الوكالة المغربية الرسمية.

وتقدم المحامي، الذي سبق للعاهل المغربي أن وكله للدفاع عنه في قضايا متداولة أمام المحاكم الفرنسية، بطلب استئناف قرار اعتقال "لمجرد".

وينحدر "لمجرد" من أسرة فنية شهيرة، فوالده هو المطرب البشير عبده، ووالدته هي الممثلة والمسرحية نزهة الركراكي.

واعتقلت السلطات الفرنسية، المغني "لمجرد" صباح الأربعاء الماضي بفندق كان يقيم به بباريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية في العشرين من العمر بالاعتداء عليها في غرفته.

وحل "لمجرد" بالعاصمة الفرنسية استعدادا لإحيائه بها حفلا مساء السبت الماضي، قبل أن يتم اعتقاله وإيداعه السجن في انتظار محاكمته.

وكان العديد من الفنانين المغاربة، ورواد شبكات التواصل الاجتماعية بالمغرب تفاعلوا مع خبر اعتقال الفنان "لمجرد"، فور نشره.

فيما أطلق المتضامنون معه "هاشتاجاً" بعنوان "كلنا سعد لمجرد". ويعتبر "لمجرد" من أشهر الفنانين الشباب بالمغرب، حيث حطمت أغانيه أرقاماً قياسية، في عدد الزيارات بموقع يوتيوب، فأغنية "المعلم" التي أطلقها في 2015 شوهدت حوالي 382 مليون مرة، لتتصدر التصنيف الرسمي للأغاني العربية الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" للعام الماضي.