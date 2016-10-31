ضباط: القوات العراقية تدخل حي الكرامة في الموصل

دبابة تابعة للجيش العراقي – أرشيف

قال ضابط عراقيون إن قوات الجيش دخلت حي الكرامة بمدينة الموصل اليوم الاثنين في أول توغل لها داخل المدينة بعد القتال على مدى أسبوعين في المنطقة المحيطة لطرد مسلحي تنظيم الدولة.

وقال قائد بجهاز مكافحة الإرهاب لرويترز إنهم دخلوا الموصل ويقاتلون الآن في حي الكرامة.

واستأنف جهاز مكافحة الإرهاب هجومه على الجبهة الشرقية للمدينة اليوم الاثنين. وكان قد أوقف تقدمه الأسبوع الماضي بعد أن أحرز تقدما على الأرض أسرع من القوات على الجبهات الأخرى حتى يتسنى للقوات الأخرى تضييق الفجوة والاقتراب من المدينة.

وبدأت قوات الأمن العراقية ومقاتلو البشمركة الكردية الهجوم في 17 أكتوبر/تشرين الأول بدعم جوي وبري من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.

وانضمت مليشيا الحشد الشعبي الشيعية للقتال يوم السبت بهدف قطع الطريق بين الموصل ومدينة الرقة المعقل الأساسي للتنظيم في سوريا.

وتتطور معركة الموصل لتصبح واحدة من أعنف المعارك في العراق خلال اضطرابات مستمرة منذ عشر سنوات بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والذي أطاح بحكم صدام حسين.

وما زال هناك نحو مليون ونصف مليون شخص يعيشون في الموصل.

وقال القائد بجهاز مكافحة الإرهاب في قرية بزوايا التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة في وقت سابق اليوم إنهم سيوقفون تقدمهم في الكرامة إلى أن تتقدم القوات على الجبهات الأخرى لحماية ظهرهم.