شاهد: نادل ينهال ضربا على سيدة في مطعم بالمكسيك

انهال نادل على سيدة بالضرب في مطعم بالمكسيك موجها لها لكمات قوية أمام الزبائن الذين سارعوا لإنقاذها.

وذكرت إدارة المطعم أنها أقالت النادل الموظف لديها، واتخذت إجراءات تأديبية ضد اثنين آخرين على خلفية الحادث الذي وقع مساء السبت الماضي.

وألقت الشرطة على أربعة من موظفي المطعم لكن يعتقد أن المهاجم الرئيس لم يكن من بينهم.

وقال خوسيه هابيل، أحد السكان المحليين والذي قام بتصوير المشهد" لقد سارعنا لإنقاذها".

وأضاف أن المرأة كانت في حالة سكر وذهب إليها النادل لتهدئتها بعد أن قامت بكسر بعض اللوحات في المطعم لكنه قام بضربها بعد مشادة بينهما.

وأضاف آخر: "ليس هناك عذر لرجل يبرر ضرب امرأة".