شاهد: ميشال عون رئيسا للبنان

انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش السابق ميشال عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على 83 صوتا في دورة التصويت الرابعة.

وينهي انتخاب عون (81 عاما)، الفراغ الرئاسي الذي عانى منه لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان قبل 29 شهرا.

وحصل عون على 83 صوتا في جولة التصويت الرابعة بعد فشله في الحصول على الأصوات اللازمة في الجولة الأولى وإلغاء الجولتين الثانية والثالثة بعد وضع أحد الناخبين لمظروفين في صندوق التصويت، مما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى إعادة توزيع أوراق الاقتراع مرة أخرى.

وحصل عون في الجولة الأولى على 84 صوتا بفارق صوتين عن عدد الأصوات المطلوبة.

وفشل البرلمان في الانعقاد خلال 45 جلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ 86 نائبا، من أصل 128، لانتخاب رئيس للبلاد بسبب الخلافات السياسية.

لكن إعلان سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل موافقته على انتخاب عون رئيسا للبلاد فتح الطريق أمام انتخاب زعيم التيار الحر.

وقال الحريري إن قراره جاء استنادا إلى اتفاق بالحفاظ على النظام وتقوية الدولة وإعادة إطلاق الاقتصاد.

وقال الحريري إن كل المساعي لملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية فشلت ولم يبق سوى خيار واحد هو "العماد ميشيل عون".

كما تمتع عون بدعم حزب الله ودعم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الذي كان على خلاف معه حتى قبل أشهر، لكن جعجع تبنى ترشيح عون بعد مصالحة بينهما.