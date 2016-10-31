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شاهد: مصريون يحيون ذكرى سقوط الطائرة الروسية قبل عام

31/10/2016

أوقد عدد من المصريين الشموع لإحياء الذكرى السنوية الأولى لسقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصا.

ونظم المشاركون في الوقفة أمس الأحد مسيرة صامتة نحو ميدان السلام بمنتجع شرم الشيخ وهم يحملون الورود والشموع وعلما روسيا كبيرا للتذكير بضحايا الحادث.

وتجمع المشاركون في الوقفة بميدان السلام حيث نصبوا نموذجا للطائرة المنكوبة، وهي من طراز إيرباس إيه320.

وشارك في الوقفة السفير الروسي في مصر سيرغي كيربتشينكو، كما شارك فيها فنانون مصريون وعاملون بقطاع السياحة.

وقال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، الذي شارك في الوقفة، إن الفعالية تسعى إلى إرسال رسالة سلام للعالم.

وكان تنظيم ولاية سيناء، التابع لتنظيم الدولة، قد أعلن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وتسبب الهجوم في تراجع كبير في السياحة المصرية، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر؛ حيث أعلنت بريطانيا وروسيا ودول أخرى وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ.

ورغم مرور عام على الحادث فإن تلك الرحلات لم تُستأنف بعد.

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