شاهد: محاكمة السياسي الهولندي المعادي للإسلام خِيرت فيلدرز

بدأت اليوم الاثنين محاكمة زعيم المعارضة الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز وذلك بعد 18 شهرا من تأييده لدعوة لتقليل عدد المغاربة في هولندا ووصفه لهم بأنهم "حثالة" خلال حملته في الانتخابات المحلية أوائل عام 2014.

وعقدت جلسة المحاكمة بقاعة شديدة الحراسة بالقرب من مطار سخيبول بالعاصمة أمستردام، ولم يحضر فيلدرز جلسة المحاكمة لكن محاميه حضر وتلا بيانا بالنيابة عنه.

وقال فيلدرز في البيان الذي تلي في بداية محاكمته: "إن حقي وواجبي كسياسي أن أتحدث عن المشكلات في بلادنا. لأن هولندا بها مشكلة مغاربة كبرى".

ورفض بيان فيلدرز الاتهامات وقال إنها محاولة لتجريده من حقه في حرية التعبير.

ويواجه فيلدرز الحكم عليه بغرامة تصل إلى 7400 يورو (8100 دولار) والسجن سنة بسبب هذه التصريحات.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في ديسمبر/كانون الأول قبل أسابيع فقط من الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مارس/آذار والتي يتنافس فيها حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز على الصدارة مع حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ الذي يتزعمه مارك روته رئيس وزراء هولندا والذي يحكم البلاد في ائتلاف هش مع حزب العمل.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في 27 أكتوبر/تشرين الأول تراجع فيلدرز وراء روته بفارق مقعدين في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا. ومن المتوقع أن يضاعف عدد مقاعده في المجلس الأدنى من البرلمان أكثر من المثلين.

ورغم أن فيلدرز لم يحكم هولندا قط فإن خطه المتشدد بشأن الهجرة والإسلام كان مثار نقاش واسع في هولندا طوال السنوات العشر الماضية.

ويشكل المغاربة نحو اثنين في المئة من سكان هولندا البالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة.

وبُرئت ساحة فيلدرز من تهمة التحريض على الكراهية العرقية في 2011 بعد أن دعا إلى حظر دخول الكوريين وترحيل المغاربة الذين وصفهم بـ"المجرمين".

واكتسب فيلدرز بسبب مواقفه المعادية للإسلام تأييد جماعات متطرفة في أوربا، مثل حركة بيغيدا الألمانية وغيرها.