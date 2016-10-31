شاهد: ماذا قالت "خديجة بن قنة" عن أردوغان ومرسي والقذافي؟

روت "خديجة بن قنة" المذيعة في قناة الجزيرة الإخبارية، أبرز المواقف التي تعرضت لها مع رؤساء دول العالم الذين قابلتهم طوال مسيرتها المهنية، كما حكت عن انطباعاتها بشأن هؤلاء الزعماء.

وأوضحت "خديجة" خلال مقابلة خاصة على شاشة الجزيرة مباشر، بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء شبكة الجزيرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمتلك "كاريزما مخيفة" بينما شعرت بصدق ووطنية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال المقابلة التي أجرتها معه على مدار ساعتين عام 2013، مؤكدة أن مرسي كان يتحدث "بحرقة ولوعة" عن الأوضاع في مصر.

أما الرئيس الإيراني السابق "محمود أحمدي نجاد" فكان يمتلك ذكاء ودهاء استطاع بهما الإفلات والهروب من عدد من الأسئلة المحرجة التي وجهتها له. فيما كان الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" سريع التعرض للاستفزاز.

وأشارت "خديجة" أيضا إلى حوارها مع الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي" الذي كان يطلق على نفسه في ذلك الوقت "ملك ملوك أفريقيا" والذي أجاب عن سؤال "لماذا كفرت بالعرب" قائلا "كفروا بنا فكفرنا بهم".

وقالت "خديجة" إن قرار ارتداءها للحجاب كان قرارا شخصيا، وكان من المفترض أن يبقى في هذا الإطار، لكنه أثار وقتها ضجة كبيرة، نظرا لأن المحجبات كن ممنوعات من الظهور على الشاشة في ذلك الوقت، وكان يطلب من أية مذيعة مغادرة الشاشة فور ارتدائها الحجاب، وهو ما صنع من الموضوع حدثا كبيرا وتحدثت عنه وسائل الإعلام العالمية.

وأكدت "خديجة" أن القرار كان يحتاج إلى جرأة استمدتها من أدائها لفريضة الحج في ذلك الوقت وهو ما أعطاها جرعة إضافية من الشجاعة، كما أن شبكة الجزيرة لم تتدخل على الإطلاق في القرار واحترمت إرادتها في أن ترتدي ما تشاء.