شاهد: صاحب أول ظهور على الجزيرة يروي قصة ميلادها

قال مذيع الجزيرة جمال ريان – أول مذيع يظهر على شاشة قناة الجزيرة- بعد التحاقه بها عام 1996 إن كل العاملين في القناة كانوا يتسابقون من أجل إنجاح فكرتها.

وتحدث ريان عن تأسيس قناة الجزيرة قائلا إن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو صاحب فكرة تأسيس القناة.

وأضاف ريان أنه كان يعمل في بريطانيا وقال له زميل آنذاك إن هناك فكرة لإنشاء قناة إخبارية حرة تعنى بالرأي والرأي الآخر في دولة قطر، ثم انتقل إلى العمل بها.

وريان أول مذيع ظهر على شاشة الجزيرة عند انطلاقها، وبدأ مساره الإعلامي بالتلفزيون الأردني، واشتغل في مؤسسات عربية ودولية.