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شاهد: "زومبي" يهاجمون لاعبين بتوتنهام الإنجليزي

31/10/2016

هاجم مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الشخصية الخيالية الأموات الأحياء "الزومبي" ثلاثة لاعبين من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي هم كايل ووكر جورج كيفين وفينسينت يانسن في أرض الملعب.

وكان على اللاعبين الثلاثة تسديد الكرة على "الوحوش" قبل أن يصلوا إليهم.

جاء ذلك ضمن احتفال اللاعبين بعيد الهالوين.

ويحتفل العالم في ليلة الحادي والثلاثين من أكتوبر سنويا ، بعيد الهالوين أو القديسين، ويرتدى المحتفلون ملابس مخيفة، وتمثل الشخصيات المرعبة المحور الأساسي في الاحتفال ولكن هناك بعض الشخصيات المرعبة التي يفضل أن يتنكر بها أغلب الناس عشية استيقاظ الأرواح أو ليلة الهالوين ومنها "الزومبي" وهو الجثة المتحركة التي أثارتها وسائل سحرية مثل السحر وغالبا ما يطبق هذا المصطلح المجازي لوصف شخص منوم مجرد من الوعي الذاتي.

وقد اكتسبت شخصية الزومبي شعبية ملحوظة، خاصة في أمريكا الشمالية والفولكلور الأوربي في العصر الحديث.

وتم إطلاق مصطلح "الزومبي" على الموتى الأحياء في أفلام الخيال المرعب.

وتم تصوير فيلم يمثلهم سنة 1968 م من إخراج جورج روميرو واسمه "ليلة الحي الميت".

وظهرت شخصية الزومبي في الكثير من الأفلام والقصص وألعاب الفيديو والرسوم الهزلية والبرامج التليفزيونية.

 

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