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شاهد: رجل يصارع باندا بحديقة حيوان صينية

31/10/2016

انتهت مغامرة زائر لحديقة حيوان في شرق الصين بمباراة مصارعة مع إحدى دببة الباندا التي تسلل الرجل إلى قفصها.

وتسلل الرجل إلى قفص الباندا خلال زيارته للحديقة، وقام باستفزاز دب باندا كان نائما.

وقام الدب الذي استيقظ بالإمساك بالمتسلل من قدمه وهي حركة يقول مسؤولو الحديقة إن دببة الباندا يقومون بها عندما يلعبون مع حراسهم.

وسرعان ما أصاب الرجل الرعب بعد أن طرحه الدب أرضا. وحاول الرجل الفرار من قبضة الدب حتى نجح في ذلك.

وقال مسؤولو الحديقة إن الرجل غادرها فور تمكنه من الفرار من مخالب الدب القوية.

وأخضع المسؤولون دب الباندا لفحص طبي للتأكد من سلامته.

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