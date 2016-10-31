شاهد: تشيلسي يواصل الانتصارات ويهزم ساوثهامبتون بهدفين

حقق تشيلسي فوزه الرابع على التوالي ودون أن تهتز شباكه بفوزه بهدفين على مضيفه ساوثهامبتون بهدفي إيدن هازارد ودييغو كوستا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذ هازارد على الكرة وتوجه نحو المرمى من ناحية اليمين وسدد كرة قوية بين قدمي فريزر فورستر حارس مرمى ساوثامبتون بعد ست دقائق من البداية.

وأضاف كوستا مهاجم إسبانيا الهدف الثاني بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من هازارد وسدد كرة قوية من حوالي 25 مترا.

وسنحت عدة فرص لتشيلسي لتسجيل المزيد من الأهداف بينما كانت أهم فرصة لساوثهامبتون من نصيب تشارلي أوستن عندما وضع الكرة برأسه أعلى من العارضة بقليل.

وأصبح رصيد تشيلسي 22 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الثلاثي مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول بينما يأتي توتنهام هوتسبير خامسا وله 20 نقطة.