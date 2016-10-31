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شاهد: بالوتيلي يقود نيس لفوز كبير على نانت بأربعة أهداف

30/10/2016

استمرت البداية الرائعة لنيس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما ألهمه ماريو بالوتيلي للفوز 4-1 على ضيفه نانت ليتصدر المسابقة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وسجل المهاجم الايطالي المنضم من ليفربول هذا الموسم هدفه السادس في الدوري وساهم في هدفين آخرين وقدم أداء مبهرا.

وأحرز لاعب الوسط ويلان سيبريان هدفين وأضاف الاسان بليا هدفا ليرفع نيس الآن رصيده إلى 29 نقطة من 11 مباراة ويبقى بلا هزيمة.

ويحتل موناكو المركز الثاني برصيد 23 نقطة بعد تعادله 1-1 مع سانت إيتيين أمس السبت بينما يأتي باريس سان جيرمان حامل اللقب في المركز الثالث بنفس رصيد موناكو بعد فوزه 1-صفر على ليل يوم الجمعة.

وبدأ نيس المباراة بشكل متوسط لكنه تقدم بهدف بعد عشر دقائق.

ومرر يونس بلهندة الكرة داخل المنطقة إلى بالوتيلي الذي تعرض لخطأ داخل المنطقة قبل أن تصل الكرة إلى سيبريان الذي سجل الهدف.

وأضاف بالوتيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26 بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من جان ميشيل سيري.

وسجل إيمليانو سالا الهدف الوحيد لنانت القابع بالمركز 15 برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

لكن نيس أعاد الفارق إلى هدفين وتقدم 3-1 عن طريق بليا بعد ركلة ركنية وخطأ من رودي ريو حارس نانت.

وبعد خمس دقائق ضمن سيريان الفوز الثامن لنيس في الدوري هذا الموسم بتسديدة قوية مستفيدا من تمريرة ريكاردو بيريرا.

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