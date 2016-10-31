رويترز: تفاقم العجز في موازنة مصر وتباطؤ النمو الاقتصادي

تراجع الاقتصاد المصري ألقى بثقله على المواطنين

قال محمد معيط نائب وزير المالية المصرية لشؤون الخزانة لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 بالمائة مقارنة مع 11.5 بالمائة في السنة المالية السابقة.

وقال مسؤولان آخران بالوزارة إن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمائة مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة بالمائة في السنة المالية 2015-2016.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وقال معيط في تصريحات لرويترز: "تم اعتماد الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات. العجز بلغ 12.2 بالمائة مقارنة مع 11.5 بالمائة في 2014-2015."

وكانت مصر تستهدف خفض العجز في 2015-2016 إلى 8.9 بالمائة.

ورفض معيط الخوض في تفاصيل أرقام النمو المحققة في 2015-2016 لكن مسؤولين اثنين في الوزارة قالا لرويترز إن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمائة في 2015-2016 مقابل 4.2 بالمائة في 2014-2015.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ ثورة يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.

وتفاقمت الأوضاع عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.