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رئيس الوزراء المصري: انظروا إلى ما يحدث في سوريا والعراق

31/10/2016

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل

أبلغ رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل البرلمان اليوم الاثنين أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.

وقال إسماعيل إن التحرك السابق لحل أزمة سعر الصرف مشيرا إلى خفض قيمة العملة المحلية 14 في المئة في مارس/آذار كان "بدون توافر الأدوات المناسبة" وكانت نتيجته سلبية.

وأشار إسماعيل إلى أن "الاستقرار" هو أهم شيء، مضيفا "لابد أن ننظر حولنا ونشاهد ما حدث في الدول المجاورة سوريا وليبيا والعراق واليمن".

وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه بالسوق السوداء «الموازية»، الاثنين، ليسجل 18.30جنيه، بينما استقر في السوق الرسمية بالبنوك والصرافات عند 8.88 جنيه.

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