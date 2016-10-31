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جدل حول تدريس مادة التربية الجنسية في ألمانيا

30/10/2016

طلاب في مدرسة ألمانية / أرشيفية

شهدت مدينة فيسبان، عاصمة ولاية هيسن الألمانية الأحد، مظاهرتين، تؤيد إحداهما البدء في تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس، فيما عارضت الأخرى هذه الخطوة.

وشارك أكثر من ألف شخص في المظاهرة المؤيدة  لبدء تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقبل تنوع التوجهات الجنسية على اختلافها، من المثلية إلى ازدواجية الميول الجنسية.

ونظم هذه المظاهرة تحالف يحمل اسم " تحالف التقبل والتنوع" والذي يشارك فيه أكثر من 100 حزب ونقابة وجمعية ومبادرة.

وفي المقابل، نظم مناوئون لهذه الخطوة مسيرة قبالة وزارة الثقافة في الولاية حيث أعربوا عن تخوفهم من تلقين تلاميذ المدارس دروسا في مثل هذا المجال في سن مبكرة، ونظم المسيرة المناوئة تحالف محافظ يحمل اسم " الزواج والعائلة"، والذي كان قد أبدى اعتراضه على خطوة مماثلة في ولاية بادن فورتمبرغ.       

من جانبها، كانت الشرطة الألمانية استعدت بأكثر من ألف فرد لتأمين المظاهرتين.

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