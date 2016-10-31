البث الحي
منوعات

تمديد عقد لوف مع المنتخب الألماني حتى 2020

31/10/2016

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه مدد تعاقد مدرب المنتخب يواكيم لوف  لعامين آخرين حتى 2020.

ويشغل لوف، 56 عاما، هذا المنصب منذ 2006 وقاد المانيا للفوز بكأس العالم 2014. وبلغ الفريق الدور قبل النهائي على الأقل في آخر خمس بطولات كبرى وفاز في 94 مباراة من أصل 141 مباراة خاضها تحت قيادة لوف.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد لوف بعد كأس العالم 2018 في روسيا ولكنه بموجب التمديد سيقود الفريق في بطولة أوربا 2020.

وعمل لوف سابقا كمساعد للمدرب السابق يورغن كلينسمان في الفترة بين 2004 و2006 ولا يملك تجربة كبيرة في الدوري الألماني حيث عمل مع شتوتغارت قبل أن ينتقل إلى النمسا وتركيا قبل العمل مع المنتخب الوطني.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد