تمديد عقد لوف مع المنتخب الألماني حتى 2020

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه مدد تعاقد مدرب المنتخب يواكيم لوف لعامين آخرين حتى 2020.

ويشغل لوف، 56 عاما، هذا المنصب منذ 2006 وقاد المانيا للفوز بكأس العالم 2014. وبلغ الفريق الدور قبل النهائي على الأقل في آخر خمس بطولات كبرى وفاز في 94 مباراة من أصل 141 مباراة خاضها تحت قيادة لوف.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد لوف بعد كأس العالم 2018 في روسيا ولكنه بموجب التمديد سيقود الفريق في بطولة أوربا 2020.

وعمل لوف سابقا كمساعد للمدرب السابق يورغن كلينسمان في الفترة بين 2004 و2006 ولا يملك تجربة كبيرة في الدوري الألماني حيث عمل مع شتوتغارت قبل أن ينتقل إلى النمسا وتركيا قبل العمل مع المنتخب الوطني.