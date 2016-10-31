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القوات العراقية تستأنف هجومها على شرق الموصل

31/10/2016

قال بيان عسكري إن القوات العراقية بما في ذلك قوات مكافحة الإرهاب استأنفت هجومها على الجبهة الشرقية للموصل صباح الاثنين مستهدفة الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يقسم المدينة العراقية الشمالية.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب قد أوقفت تقدمها من أيام بعد أن أحرزت تقدما على الأرض أسرع من القوات على جبهات أخرى حتى يتسنى لبقية القوات تضييق الفجوة.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة العقيد جون دوريان، أعلن قبل أيام أن القوات العراقية أوقفت تقدمها باتجاه مدينة الموصل  "بشكل مؤقت" من أجل إعادة توزيعها.

وقال إن القوات العراقية باتت 10 إلى 20 كيلومتراً من مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ ما يزيد على السنتين.

وأوضح دوريان أن الإيقاف المؤقت للتقدم في بعض المناطق من أجل تنفيذ عمليات التطهير في المناطق التي تمت السيطرة عليها.

وانطلقت معركة السيطرة على الموصل من تنظيم الدولة في 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية والتي تضم وحدات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وحرس نينوى إلى جانب قوات البيشمركة بإسناد جوي من التحالف الدولي.

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