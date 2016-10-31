العثور على جثث 3 لاجئات سوريات في ثلاجة بالدنمارك

عناصر من شرطة الدنمارك / أرشيفية

أعلنت الشرطة الدنماركية، الاثنين، عثورها على جثث ثلاث سوريات لجأن إلى البلاد عام 2015، مقتولات وموضوعات في ثلاجة منزلهن.

وأوضحت مديرية أمن كوبنهاغن، في بيان لها، أنَّ الأسرة السورية مؤلفة من سيدة (27 عاما) وفتاتين (7 و9 أعوام).

وأشارت الشرطة أنَّها فتحت تحقيقا في الحادث، وأشارت أنها تشتبه برب الأسرة بأنه قام بقتل أفراد أسرته.

وذكرت وسائل إعلام، أنَّ قريبا للأسرة أبلغ الشرطة باختفاء أفرادها منذ فترة، وبناء على ذلك تم تفتيش المنزل، لتعثر الشرطة على جثث الثلاث في ثلاجة منزلهن مقتولات.

ويعمل رجال الشرطة على تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة، بمعاينة الجثث وفترة بقائها في الثلاجة.