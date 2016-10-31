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استقالة إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

31/10/2016

 

أفاد بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي بأن الأمين العام للمنظمة السعودي الجنسية استقال اليوم الاثنين لأسباب صحية.

وتقلد إياد مدني (70 عاما) المنصب منذ 2012. وأضاف بيان المنظمة أن السعودية قدمت ترشيح يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق للمنصب.

تأتي الاستقالة بعد يومين من تنديد وزير الخارجية المصري بتعليقات لمدني بدت ساخرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مدني للرئيس التونسي في وقت سابق "أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس" وهي المقولة التي اعتبرتها مصر سخرية من السيسي الذي قال ذات مرة إن ثلاجته لم يكن بها سوى الماء لعشر سنوات في رسالة للمصريين لتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت مصر بعد الواقعة إنها "تراجع موقفها إزاء التعامل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام."

ورغم أن مدني أصدر بيانا اعتذر فيه عما قاله مؤكدا أنه لم يقصد السخرية من الرئيس المصري إلا أن وزير خارجية مصر سامح شكري قال إن مدني تجاوز حدود عمله.

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عضوا وتستهدف "حماية مصالح مسلمي العالم" والحفاظ على القيم الإسلامية والاجتماعية والاقتصادية الإسلامية وفق ما تقوله على موقعها الإليكتروني.

وفور إعلان استقالة مدني أصدرت بيانا قالت فيه إنها تدعم ترشيح السعودية للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشئون الاجتماعية الأسبق كأمين عام جديد لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف البيان:" تتطلع مصر إلى استمرار تعاونها الوثيق مع أمانة منظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام الجديد عند اعتماد توليه المنصب، اتساقاً مع سياسة مصر المستقرة في إيلاء المنظمة كل الاهتمام والاسهام الفعّال في كافة أنشطتها".

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