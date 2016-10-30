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غاريث بيل باق مع ريال مدريد حتى 2022

30/10/2016

غاريث بيل

أعلن ريال مدريد عملاق كرة القدم الإسبانية تمديد عقد اللاعب الدولي الويلزي غاريث بيل 3 أعوام إضافية ليرتبط الطرفان ببعضهما حتى 2022.

وانضم بيل الى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت مئة مليون يورو (110 ملايين دولار) في 2013 وفاز بلقبين لدوري أبطال أوروبا ولقب لكأس ملك إسبانيا خلال ثلاثة مواسم مع النادي الإسباني.

ويبلغ بيل 27 عاما وكان تعاقده السابق سينتهي في 2019. وخاض بيل 135 مباراة في كل المسابقات منذ انضمامه إلى ريال مدريد وسجل 62 هدفا.

وقال النادي بموقعه على الإنترنت "اتفق ريال مدريد وغاريث بيل على تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2022."

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