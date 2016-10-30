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عسكري إسرائيلي: الجيش لم يكن مستعداً لحرب غزة عام 2014

30/10/2016

حرب غزة – أرشيف

أكد مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أنه كان على إسرائيل أن تكون أكثر استعداداً لمواجهة استخدام حركة «حماس» للأنفاق خلال العدوان على غزة في العام 2014، وذلك قبيل نشر تقرير مهم حول الحرب.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن الجيش سعى لاستخلاص العبر من حرب العام 2014، بما في ذلك إعداد القوات بشكل أفضل للتعامل مع الأنفاق.

وتأتي تصريحات المسؤول قبل نشر تقرير لمراقب الدولة حول الحرب، من المتوقع نشره قبل نهاية العام الحالي.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتطفات من تقرير لتحقيق داخلي للجيش يؤكد أنه لم يكن مستعداً لهذا التهديد. وورد في المقتطفات أن "المؤسسة الأمنية لم يكن لديها خطة شاملة للتعامل مع أنفاق حماس الهجومية".

وكانت الأنفاق أحد الأسلحة الأكثر فاعلية للمقاتلين الفلسطينيين خلال عدوان إسرائيل على غزة بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2014.

وأجرى الجيش تحقيقاً داخلياً في الحرب. وقال المسؤول الذي قرأ التحقيق الداخلي المؤلف من 182 صفحة "أعتقد أن (الجيش) لم يقم بعمل جيد بشكل كاف لردم الفجوة بين المشكلة والحل".

وذكر المسؤول أنه منذ ذلك الحين تم تعزيز وحدات هندسية خاصة في الجيش.

وبذل جهود لتعزيز التعاون بين الوحدات العسكرية. وتفيد التقارير أيضاً بأن إسرائيل تقوم ببناء جدار تحت الأرض حول قطاع غزة لمنع الأنفاق. وأكد المسؤول "سعينا للتعلم وتعليم أنفسنا بما يتعين علينا القيام به".

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حركة «حماس» على القطاع منذ العام 2007. ويخضع قطاع غزة منذ عشر سنوات لحصار إسرائيلي جائر، كما تغلق مصر معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم.

وعدوان العام 2014 الذي استمر 50 يوماً كان الأطول والأكثر دموية ودماراً بين الحروب الثلاث على القطاع، وأسفر عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، ومقتل 73 إسرائيلياً غالبيتهم من الجنود.

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