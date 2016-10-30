صورة: إيحاءات محرجة لرونالدو خلال مباراة بالليغا

المشجع قد يتعرض للحرمان من حضور مباريات الفريق

تعرض نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو لموقف محرج خلال مباراة فريقه مع ألافيس بالدوري الإسباني أمس السبت.

رونالدو أحرز ثلاثة أهداف من إجمالي أربعة للريال في شباك ألافيس.

ويبدو أن الأمر أغضب مشجعي ألافيس بشدة فقام عدد منهم الجالسين في المقاعد الأمامية للمدرجات بإيحاءات جنسية لرونالدو وخلع أحدهم سرواله ودار عاريا باتجاه اللاعب البرتغالي أثناء الاحتفال بإحراز هدف.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذا الشخص من المتوقع أن يتعرض لعقوبة من النادي تمنعه من حضور أي مباريات للفريق سواء داخل أو خارج أرضه، كما أنه قد يتعرض لعقوبة من لجنة مكافحة العنف، خاصة وأن وجهه ظاهر للجميع من خلال شاشات التلفزيون وكاميرات المراقبة بالملعب.

وتعرض رونالدو لانتقادات قبل المباراة بسبب أسوأ بداية للموسم مع ريال مدريد، إذ سجل هدفين فقط في ست مباريات دخل فيها التشكيلة الأساسية، لكنه الآن يتصدر قائمة هدافي فريق زين الدين زيدان برصيد خمسة أهداف.