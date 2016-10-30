صحفي إسرائيلي شهير يقدم استقالته بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

استقال الصحفي الإسرائيلي، آري شافيت، من صحيفة هآرتس، بعد اتهامه من قبل امرأة أخرى في غضون شهر بالتحرش الجنسي، وفقا للصحيفة.

وقال شافيت، الذي استقال أيضا من القناة 10 بالتليفزيون، إنه "يشعر بالخجل" من الأخطاء التي ارتكبها "فيما يتعلق بالناس بشكل عام والمرأة بشكل خاص" وذلك في بيان نشرته صحيفة هآرتس، بعد أن وجهت له امرأة أمريكية ظلت هويتها مجهولة، اتهامات بالتحرش.

وقالت المرأة، وهي موظفة في جماعة الضغط اليهودية "جي ستريت" إن شافيت أمسك يدها وتحرش بها جنسيا عام 2014 خلال الترويج لكتابه "ماي بروميسد لاند" (أرض الميعاد خاصتي) وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس.

ويأتي اتهام اليوم (الأحد) بعد نشر الصحفية الأمريكية، دانييل بيرين، مقالا في 19 من تشرين أول/أكتوبر الجاري وصفت فيه تجربتها الشخصية مع التحرش الجنسي في ضوء اتهامات مماثلة ضد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب. ولم تسم بيرين، شافيت، في مقالها.

ووسط تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، اعترف شافيت بعد أسبوع أنه الشخص المقصود في مقال بيرين واعتذر.

ومع ذلك، في مقال لاحق، انتقدت بيرين تفسير شافيت بأنه قد أساء فهمها لتفاعل تم بينهما عام 2014 في بهو فندق بالولايات المتحدة.

وكتبت في صحيفة "جويش جورنال" ومقرها الولايات المتحدة: "الشيء الوحيد الذي كنت أريده من آري شافيت هو مقابلة حول كتابه. لا يوجد شخص ذو حكم سليم يمكن أن يفسر محاولاته نحوي سوى أنها اتصال جنسي عدواني وغير مرغوب فيه".