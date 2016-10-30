صحافي يمني: أحلت للمحاكمة بسبب فضائح "صالح"

قال الصحافي اليمني سامي الكاف إنه حصل على وسام التقدير من الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية بعد صعوبات واجهها في العمل الصحافي باليمن.

وأضاف الكاف في حوار خاص مع موقع الجزيرة مباشر أنه واجه صعوبات في عمله الإعلامي خاصة بعد أن تطرق إلى موضوع سرقة الأراضي في محافظة عدن من قبل السلطة بأسماء وهمية وانتقاده لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الرياضة آنذاك ما أدى إلى تحويله إلى المحاكمة عام 2009.

وتابع الكاف: عملت في الصخف الخاصة بعد إزاحتي من العمل في التليفزيون والإشراف على صحيفة 14 من أكتوبر/تشرين الأول، وأسست الصفحة الرياضية في صحيفة المصدر والصباح وكان خطابي إعلاميا رياضيا مقرونا بالخطاب السياسي، ولم يكن هذا مألوفا في تلك الفترة لأني فتحت موضوع سرقة الأراضي في محافظة عدن.

وحول الأوضاع في اليمن في ظل الصراع الدائر حاليا قال "الكاف" إن الكثير من اليمنيين منغمسين في الصراع للبقاء على قيد الحياة.

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