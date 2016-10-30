البث الحي
منوعات

صحافي يمني: أحلت للمحاكمة بسبب فضائح "صالح"

30/10/2016

 

قال الصحافي اليمني سامي الكاف إنه حصل على وسام التقدير من الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية بعد صعوبات واجهها في العمل الصحافي باليمن.

 

وأضاف الكاف في حوار خاص مع موقع الجزيرة مباشر أنه واجه صعوبات في عمله الإعلامي خاصة بعد أن تطرق إلى موضوع سرقة الأراضي في محافظة عدن من قبل السلطة بأسماء وهمية وانتقاده لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الرياضة آنذاك ما أدى إلى تحويله إلى المحاكمة عام 2009.

 

وتابع الكاف: عملت في الصخف الخاصة بعد إزاحتي من العمل في التليفزيون والإشراف على صحيفة 14 من أكتوبر/تشرين الأول، وأسست الصفحة الرياضية في صحيفة المصدر والصباح وكان خطابي إعلاميا رياضيا مقرونا بالخطاب السياسي، ولم يكن هذا مألوفا في تلك الفترة لأني فتحت موضوع سرقة الأراضي في محافظة عدن.

 

وحول الأوضاع في اليمن في ظل الصراع الدائر حاليا قال "الكاف" إن الكثير من اليمنيين منغمسين في الصراع للبقاء على قيد الحياة.

 

تابعوا الحوار في زاوية "اسأل".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)