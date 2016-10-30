شاهد: هيغوين يهدي يوفنتوس الفوز على فريقه السابق نابولي

أحرز الأرجنتيني جونزالو هيجوين هدف فوز يوفنتوس 2-1 على فريقه السابق نابولي ليعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكان التعادل 1-1 يسيطر على اللقاء قبل أن يتابع هيجوين كرة مرتدة من الدفاع ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في مرمى الفريق الزائر في الدقيقة 70 ويرفع رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

وتقدم ليوناردو بونوتشي بهدف ليوفنتوس بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني وأدرك خوسيه كايخون التعادل بعد أربع دقائق.

وكان هيجوين يرتبط بعقد مع نابولي لموسمين آخرين لكنه انتقل إلى يوفنتوس بعدما دفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 90 مليون يورو وعقب رفض ناديه بيعه قبل انطلاق الموسم الجاري.

وأصبح رصيد يوفنتوس حامل اللقب 27 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بخمس نقاط على روما صاحب المركز الثاني الذي سيلعب في ضيافة إمبولي غدا الأحد بينما بقي نابولي ثالثا وتجمد رصيده عند 20 نقطة.

وتفاقمت المشاكل الهجومية لنابولي بعد رحيل هيجوين عندما أصيب بديله أركاديوش ميليك الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة كما تعرض المهاجم مانولو جابياديني للإيقاف مرتين.

لكن العلاقة بين هيجوين وماوريتسيو ساري مدرب نابولي لم تتأثر برحيل اللاعب وصافحا بعضهما البعض بحرارة قبل اللقاء بينما توقع بونوتشي أن بوسع زميله الأرجنتيني الاحتفال إذا سجل هدفا.

وسجل هيجوين بالفعل هدف الانتصار ليوفنتوس ورفض الاحتفال واكتفى برفع يديه بينما لم يكن بوسعه منع باقي زملائه من الاحتفال بحماس.