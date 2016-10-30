شاهد: مغامر يمشي على حبل بين جبلين شاهقين!

أظهر مقطع مصور لقطات مثيرة، لمغامر أسترالي يمشي حافي القدمين بخطى ثابتة على حبل رفيع بين جبلين شاهقين، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشر الشاب، وهو رياضي يهوى المغامرة من ولاية تسمانيا ويدعى ريان بول روبنسون، الفيديو على صفحته بإنستغرام ليحظى بانتشار واسع، لاسيما وأنه مشى حافي القدمين بخطى ثابتة على حبل رفيع بين المنحدرات الضخمة، على ارتفاع 50 متراً فوق سطح البحر بلا وسائل حماية!

وعلى الرغم من هبوب الرياح فإنه تماسك واستطاع الوصول للجهة الأخرى، وكان روبنسون قد صور نفسه في وقت سابق من هذا العام، في تحدٍ مشابه على ارتفاع 30 متراً، واصفاً جزيرة تسمانيا بأنها واحدة من أكثر الأماكن إثارةعلى كوكب الأرض.