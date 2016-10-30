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شاهد: لقطات مذهلة لأفضل قافِزة بالحبل في العالم!

30/10/2016

نشرت قناة "رومبل فيرال" على يوتيوب، لقطات مذهلة لأفضل قافزة حبل في العالم، وهي المَجَرية أدريان بانهيغي (32 عاما) والتي تتمتع بنحو 15 عاماً من الخبرة في القفز بالحبل بكل الطرق المثيرة والصعبة.

وحطمت الفتاة رقمين قياسيين عالميين في القفز بالحبل، وحصدت بطولات عالمية وأوربية، وهي عضو في سيرك دو سوليه "سيرك الشمس" الكندي الشهير.

وتقدم بانهيغي عروضاً في جميع دول العالم في المسارح والمناسبات الخاصة، كما استضافتها أكثر المحطات التلفزيونية شهرة في الولايات المتحدة وكندا.

وتلقت أدريان بعض العروض الترويجية، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني، وتفخر دائماً بموهبتها غير العادية التي تمثل مصدر رزق رئيسيا لها.

وظهرت الفتاة خلال مقطع الفيديو تقفز بالحبل في جميع حالاتها واقفة وجالسة وبصحبة آخرين، بشكل مثير للغاية، لتستحق لقب أفضل من قفز على الحبل في العالم.

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