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شاهد: لحظة انهيار مبنى بسبب الزلزال وسط إيطاليا

30/10/2016

التقطت كاميرات لحظة انهيار مبنى بمدينة فيسو وسط إيطاليا صباح اليوم الأحد، بعدما ضرب زلزال المنطقة بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

ضمن المباني المهدمة بسبب الزلزال مبان تاريخية من بينها كنيسة يعود تاريخها للقرن الخامس عشر.

وكانت المنطقة نفسها، الواقعة وسط وجنوبي إيطاليا قد تعرضت لزلزال عنيف في أغسطس/آب أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

ويأتي الزلزال بعدما ضربت هزتان ارتداديتان وسط البلاد الأسبوع الماضي، ما تسبب في تهدم الأبنية التي تضررت بالفعل من زلزال أغسطس والذي تسبب في تشريد الآلاف.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى أو جرحى بسبب زلزال اليوم الأحد الذي ضرب المنطقة في نحو الساعة 07:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وهرع السكان إلى الساحات والشوارع عقب الزلزال بينما سارعت طواقم الإنقاذ لإزالة أنقاض المباني المنهارة ومساعدة الناجين من الزلزال.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا بسبب الزلزال.

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