شاهد: فوز متواضع لبرشلونة على غرناطة بالليغا

صعد برشلونة إلى المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزا متواضعا وتغلب على غرناطة متذيل جدول المسابقة 1 / صفر السبت ضمن منافسات المرحلة العاشرة .

وارتفع رصيد برشلونة إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، الذي تغلب على ضيفه ملقة 4 / صفر وأشبيلية الذي تعادل مع سبورتنغ خيخون 1 / 1 في مباراتين أخريين اليوم.

ودفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بقوته الهجومية الضاربة المكونة من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار وفرض الفريق تفوقه المطلق من حيث السيطرة والضغط الهجومي لكنه أهدر العديد من الفرص خاصة خلال الشوط الأول واكتفى بهدف وحيد في المباراة جاء بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني وسجله رافينيا.