شاهد: طالبات صينيات يخترعن ورقا قابلا للأكل

اخترعت ست طالبات صينيات نوعا من الورق من خضراوات مختلفة يمكن أكله.

وفازت الطالبات الست بالمركز الثاني في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال الإبداعية بمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين بعد مشاركتهم في المسابقة بهذا الاختراع.

ويتكون الورق من خضروات مختلفة مثل الطماطم والجزر والبروكلي والكرنب الأرجواني. ويخرج المنتج النهائي للورق ملونا بألوان مشابهة لألوان الخضروات.

وقالت شياو شينجينغ، إحدى الفتيات الست المشاركات في الاختراع: "كل قطعة من الورق لها نكهتها الخاصة؛ حيث إنها مصنوعة من مواد خام مختلفة. نريد أن تحتفظ منتجاتنا بنكهتها الأصلية؛ فالورقة المصنوعة من الطماطم على سبيل المثال يجب أن يكون مذاقها مثل الطماطم".

وبالإضافة إلى إمكانية أكلها قالت الطالبات إن الأوراق لها وظيفة أخرى صديقة للبيئة.

وأوضحت لي ويتسو، وهي طالبة أخرى مشاركة في الاختراع: "نحن ندرس إدخال ورق الخضراوات في العديد من التذاكر مثل تذاكر السينما أو النقل العام، ثم طباعة رموز الاستجابة السريعة عليها. وبما أنها قابلة للأكل فيمكن للأشخاص أكلها بعد استخدام التذاكر. وبهذه الطريقة، نتمكن من المحافظة على الموارد الطبيعية".