البث الحي
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شاهد: ضيفة تطرح المذيع أرضاً على الهواء!

30/10/2016

طرحت الأمريكية كيلي ميندهام (26 عاماً) مقدم البرامج البريطاني الشهير جيريمي كايل (51 عاماً) أرضاً على الهواء مباشرة، حين هاجمتها شقيقتها إيما (29 عاماً) التي حلت ضيفة على البرنامج، لتضع المذيع في موقف محرج للغاية.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، لم تتحمل كيلي اتهامات ومهاجمة شقيقتها الكبرى لها وانتقادها وحديثها عن سوء معاملتها لها، فاندفعت من وراء الكواليس لتضربها، وحين تدخل كايل لفض الشجار طرحته كيلي أرضاً أثناء البث الحي للحلقة ليشاهده الجميع في موقف محرج، قبل أن يتدخل حراس الأمن لمنعها.

وعلق كايل على الأمر بروح مرحة فقال إنه عاد للتو من إجازته، ولم يفتح فمه بعد حتى وجد نفسه ملقى على الأرض، لينفجر الجميع في نوبة من الضحك، ثم يعاتب حارس الأمن مازحاً: "أين كنت لحمايتي يا ستيف؟".

وقالت إيما إن شقيقتها تتهمها بأنها مدمنة مخدرات رغم إقلاعها عنها منذ أكثر من عامين، واتهمتها بأنها تحاول إبعاد طفلتها عنها بكل أنانية وتحاول أن تتفرغ لحياتها الخاصة وتنتقل من نيويورك إلى مدينة شيفيلد البريطانية تاركة كل شيء من دون مراعاة لأحد.

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