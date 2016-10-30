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شاهد: رضيع بعمر "شهرين" ينطق "Hello"!

30/10/2016

التقطت أم أمريكية لحظة مثيرة لرضيعها البالغ من العمر شهرين فقط وهو ينطق كلمة مرحباً باللغة الإنجليزية (Hello) لصديقة لها على تطبيق سناب شات.

ولم تصدق سامانثا جونز، من مدينة نابليون بولاية ميتشغان، أذنها حينما سمعت رضيعها كريستيان الذي كانت تداعبه لتحصل على ابتسامة ترسلها لصديقتها أمبر على سناب شات، وهو يردد الكلمة وراءها في هذا العمر الصغير جداً.

وبحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال الأمريكية (UPI) فإن سامانثا أكدت أن رضيعها ذكي جداً ويحاول تقليد أفعالها وحركاتها، لكنها دُهِشَت حينما ردد وراءها كلمة مرحباً "Hello".

وقامت سامانثا بتحميل المقطع على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل 5 أيام ليحصد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى نحو 25 ألف تفاعل وتعليق، ونحو 33 ألف مشاركة على فيسبوك.

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