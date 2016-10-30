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شاهد: جينيفر لوبيز تحيي حفلا لصالح حملة كلينتون الانتخابية

30/10/2016

لجأت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون إلى عدد من نجوم الفن الأمريكيين على أمل أن يساعدها ذلك في الفوز في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأحيت الممثلة والمغنية الأمريكية جنيفر لوبيز حفلا مجانيا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا ضمن مساعي كلينتون للاستعانة بالنجوم بهدف التشجيع على الخروج للتصويت وتحفيز المتطوعين.

وأمام معجبيها الذين تعالت صيحاتهم وهم يرقصون تحت الأمطار مع تساقط قصاصات الورق الملون بالأحمر والأبيض والأزرق قالت لوبيز: "نحن في مفترق طرق وعلينا أن نأخذ الطريق السليم صوب المستقبل".

وحفل لوبيز هو الأول من ثلاثة حفلات تُنظم في الولايات التي تريد كلينتون التغلب فيها على دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري كما أنها تمنح وزيرة الخارجية السابقة فرصة للتواصل مع أشخاص لم تتسن لها الفرصة كثيرا للتواصل معهم.

وستصعد كلينتون الأسبوع الجاري إلى خشبة المسرح مع مغني الراب جاي زي في كليفلاند بولاية أوهايو ثم مع المغنية كاتي بيري في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

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