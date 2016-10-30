شاهد: أواني طعام من رفات الموتى!

هل يمكن أن تصف شعورك إذا علمت أن الإناء الذي تأكل فيه مصنوع من رفات الموتى؟! لعلك لا تصدق الحكاية لكنها واقع جسده الفنان الأمريكي جوستين كرو.

وبحسب صحيفة غارديان البريطانية، فإن كرو (28 عاماً) أراد أن يقدم نوعاً جديداً من "الخلود" فاستغل فكرة حرق الجثث في بعض الثقافات والاستفادة من رفاتهم بدلاً من نثر الرماد في الهواء، وقام بتصميم أوان فخارية من رماد حرق الموتى ليظلوا بقرب أحبابهم أطول فترة وغرس ذكراهم في الحياة اليومية!

وبدأ كرو مشروعه الذي أطلق عليه "Nourish" في مدينة سانتا فيه بولاية نيومكسيكو الأمريكية، واستخدم فيه رمادا مختلطا يعود لـ200 شخص مجهول جمعه من تجار عظام البقايا البشرية، من أجل صنع أواني الطعام.

وبدأ كرو عمله في الانتعاش والرواج فتلقى عروضاً كثيرة من أشخاص أرادوا الحصول على أكواب وأطباق مصنوعة من رماد أحبابهم الموتى.

ورغم غرابة الفكرة والضجة التي أثيرت حولها من انتقادات وتهديدات، فإن كرو يأمل أن يتفهم الناس منظوره عن فكرة الخلود وإحياء ذكريات الأحباب الراحلين.

ويظهر مقطع مصور كرو وهو قوم بتصميم الأواني، بداية من سحق رفات الموتى وتحويلها إلى رماد مروراً بتحويلها إلى أوان فخارية ملساء أو أخرى شبيهه بالسيراميك يتم تشكيلها وتجفيفها، وانتهاءً بتصميمات رائعة لأطباق طعام وفناجين القهوة وحاملات الشموع والعديد من المواد الخزفية الأخرى.

ويقول جوزسوا مارتينيز (24 عاماً) وهو أحد عملاء كرو، إنه أراد أن يخلد ذكرى صديقه غابرييل ميلر، الذي توفي في حادث في مارس/آذار 2016، فقام كرو بصناعة 4 أكواب قهوة زخرفية ملساء من بعض رماد حرق ميلر، ليبقي صديقه معه ويظل يتقاسم معه الأشياء كما كانا يفعلا في السابق، حسب تعبيره.