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الدولار يتخطى حاجز 18 جنيها في السوق السوداء بمصر

30/10/2016

الدولار يتجاوز 18 جنيها في السوق السوداء بمصر

واصلت العملة المصرية تراجعها أمام الدولار الأمريكي بمستويات غير مسبوقة حيث تجاوز سعر الدولار الأحد في السوق السوداء بمصر 18 جنيهات مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمية.

وحسب صحيفة المصري اليوم المصرية فإن مصادر أرجعت ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى مستويات قياسية، بسبب جمع مؤسسات وشركات حكومية الدولار بأسعار مرتفعة من السوق لدعم واحتياطي النقد الأجنبي البالغ نحو 19.5 مليار دولار، استعدادًا لتحريك جزئي لقيمة الجنيه مقابل الدولار رسميا " التعويم".

فيما ذكرت صحيفة الشروق نقلا عن أحد المسؤولين في إحدى شركات الصرافة إن هناك طلب كبير على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، بينما يواصل حائزي الدولار العزوف عن بيع العملة الخضراء، انتظارا لصعود سعره خلال الفترة القادمة، وتوقع أن يصل إلى 22 جنيها قبل اتخاذ خطوة التعويم.

وأضاف المسؤول "هناك حالة من الركود في سوق العملة"، ونشطت عمليات "الفصال" لسعر العملة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت نهاية الأسبوع الماضي إلى أن ثلاثة متعاملين، قالوا إنهم يشترون الدولار بسعر 16.5 – 16.6 جنيه ويبيعونه مقابل 16.8 – 17.1 جنيه. وكان سعر الدولار يدور حول 16.10 جنيه الأسبوع الماضي.

وتعاني مصر أزمات اقتصادية حادة أبرزها ارتفاع أسعار السلع مثل السكر والأرز والخدمات، بينما دعا معارضون إلى الخروج في تظاهرات يوم 11 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 11/11 فيما سمي " ثورة الغلابة".

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