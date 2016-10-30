الجيش المصري يعلن مقتل 4 من عناصره في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصره، و6 من المسلحين خلال مواجهات عسكرية بمحافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، في بيان نشره بصفحته على موقع فيسبوك إن العمليات العسكرية في شمال سيناء أسفرت عن "قتل 6 تكفيرىين، واستشهاد 4 من المقاتلين أبطال القوات المسلحة".

ولم يكشف البيان عن هوية جنوده أو مناصبهم العسكرية، كما لم يكشف عن هويات القتلى من المسلحين الذين وصفهم بـ"التكفيريين".

واعتاد الجيش المصري في بياناته وصف المسلحين المتشددين الذين يواجهونه في سيناء بـ"التكفيريين".

وقال البيان إن "قوات إنفاذ القانون تواصل توجيه ضرباتها القاصمة لفلول الإرهاب المحاصرة في شمال سيناء لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على المدن والقرى في محيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد في سيناء (شمال شرق)".

ويأتي البيان بعد يوم من إعلان وسائل إعلام محلية عن مقتل قائد كتيبة صاعقة بشمال سيناء وهو المقدم "رامي حسنين" ومرافقه، بشمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور السيارة المدرعة التي يقودها.

وقبل 8 أيام قتل مسلحون مجهولون العميد "عادل رجائي" قائد الفرقة الـتاسعة مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة) أمام منزله شمالي العاصمة القاهرة، في أول عملية اغتيال لضابط عسكري كبير منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم عام 2014.

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.