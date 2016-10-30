استشهاد فلسطيني نفذ عملية دهس بالضفة الغربية

جنود الاحتلال يجوبون شوارع فلسطين / أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الأحد بعد محاولته دهس ثلاثة من جنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت شرطة الاحتلال.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الضباط الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة عندما صدمتهم السيارة قرب بلدة بيت أومر بالضفة الغربية. وفتح جنود بموقع الحادث النار على الرجل وقتلوه..

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سائق السيارة يبلغ من العمر 23 عاما وهو من نفس البلدة.

وخلال العام المنصرم قتل فلسطينيون 35 إسرائيليا على الأقل في هجمات بالشوارع ردا على قتل جنود الاحتلال لأكثر من 224 فلسطينيا في الفترة ذاتها بالضفة الغربية وهي عمليات القتل التي وصفتها منظمات حقوقية بإعدام ميداني بحق الفلسطينيين.