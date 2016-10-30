آلاف يشيعون بائع سمك قتل بطريقة مأساوية بالمغرب

مقتل بائع سمك داخل شاحنة نفايات بالمغرب

شارك الآلاف الأحد في تشييع بائع سمك قتل في شمال المغرب سحقا في شاحنة لجمع النفايات، ما أثار موجة كبيرة من الحزن والغضب، على ما أفادت مصادر متطابقة، حسب وكالة فرانس برس.

وسار آلاف المشيعين خلف جثمان محسن فكري الذي نقلته سيارة إسعاف صفراء اجتازت مدينة الحسيمة (شمال) إلى بلدة مجاورة.

وقال شاهد لوكالة فرانس برس "إننا نشارك في مسيرة كبرى، الموكب يمتد على أكثر من كيلومتر".

وقتل فكري بائع السمك البالغ (حوالى 30 عاما) مساء الجمعة عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا إلى مصادرة وإتلاف بضاعته.

أثار الحادث صدمة بين السكان وتجمع العشرات في الليلة نفسها في مكان وقوعه. كما تناقلت شبكات التواصل صورة لجثة فكري وهي عالقة داخل مطحنة الشاحنة، ووجهت دعوات مختلفة للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد.

وأمرت وزارة الداخلية ونيابة الحسيمة بفتح تحقيق.