ياباني يحصل على جائزة نوبل للطب لعام 2016

رويترز

حصل الياباني يوشينوري اوسومي على جائزة نوبل للطب لعام 2016 لأبحاثه في فهم آليات تحلل الخلايا ذاتيا وكيفية قيامها بإعادة تدوير مكوناتها.

ويمكن أن يتسبب الاختلال في الجينات المسؤولة عن هذه العملية في الإصابة بأمراض مثل السرطان والشلل الرعاش والسكري.

ويعمل اوسومي، وهو من مواليد عام 1945، أستاذ أحياء في معهد طوكيو للتكنولوجيا وسبق له الحصول على عدد من أرفع الجوائز في مجال الأحياء في العالم ومن بينها جائزة كيوتو للعلوم الأساسية عام 2012 وهي أرفع جائزة يابانية.

وسبق منح جائزة نوبل في الطب 106 مرات إلى 210 أشخاص منذ أن بُـدء منحها في عام 1901، وتم حجب الجائزة تسع مرات أعوام 1915 و1916 و1917 و1918 و1921 و1925 و1940 و1941 و1942.