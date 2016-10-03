البث الحي
منوعات

ياباني يحصل على جائزة نوبل للطب لعام 2016

3/10/2016

رويترز

حصل الياباني يوشينوري اوسومي على جائزة نوبل للطب لعام 2016 لأبحاثه في فهم آليات تحلل الخلايا ذاتيا وكيفية قيامها بإعادة تدوير مكوناتها.

ويمكن أن يتسبب الاختلال في الجينات المسؤولة عن هذه العملية في الإصابة بأمراض مثل السرطان والشلل الرعاش والسكري.

ويعمل اوسومي، وهو من مواليد عام 1945، أستاذ أحياء في معهد طوكيو للتكنولوجيا وسبق له الحصول على عدد من أرفع الجوائز في مجال الأحياء في العالم ومن بينها جائزة كيوتو للعلوم الأساسية عام 2012 وهي أرفع جائزة يابانية.

وسبق منح جائزة نوبل في الطب 106 مرات إلى 210 أشخاص منذ أن بُـدء منحها في عام 1901، وتم حجب الجائزة تسع مرات أعوام 1915 و1916 و1917 و1918 و1921 و1925 و1940 و1941 و1942.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

سيارة تقتحم مسجدا جنوب باريس.. ورئاسة البلدية تعلّق (فيديو)

(تويتر)