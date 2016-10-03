"ميس بريغرين" يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الخيال والإثارة والمغامرات "ميس بريغرينز هوم فور بيكيوليار تشيلدرن"، إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق فيلم "ميس بريغرينز هوم فور بيكيوليار تشيلدرن"، الذي يشارك في بطولته كل من ايفا غرين وصامويل إل جاكسون وجودى دينش وآسا باترفيلد، إيرادات بلغت 28 مليونا و500 ألف دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في المركز الثاني فيلم الإثارة والدراما "ديب ووتر هورايزون"، المقتبس عن أحداث حقيقية لانفجار واحدة من منصات النفط عام 2010 مسببة أكبر تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة، محققا إيرادات بلغت 20 مليونا و600 ألف دولار، ويشارك في بطولة الفيلم كل من مارك ويلبرغ وديلن أوبراين وكيرت راسل وكيت هدسون وجون مالكوفيتش.

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم الإثارة والمغامرات "ذا ماجنفيسانت سفن"، الذي يشارك في بطولته كل من دنزل واشنطن وإيثان هوك وكريس برات وهالي بينيت، محققا إيرادات بلغت 15 مليونا و700 ألف دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الابعاد "ستوركس"، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من كيغان مايكل كاي وآندي سامبيرغ وكاتي كراون، محققا ايرادات بلغت 13 مليونا و800 ألف دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم "سولي"، المقتبس عن قصة حقيقية لطيار هبط بطائرة فوق سطح نهر هادسون، والذي يشارك في بطولته كل من توم هانكس وأرون إيكهارت ولورا ليني، محققا إيرادات بلغت 8 ملايين و400 ألف دولار.

