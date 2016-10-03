مصر.. السجن من 5 إلى 25 عاماً لـ25 معارضًا

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بالسجن بأحكام تصل إلى 25 عامًا (مؤبد) على 25 معارضًا، في قضيتي "عنف"، تعود أحداث الأولى إلى فبراير/ شباط الماضي، والثانية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في أغسطس/ آب 2013، بحسب مصدرين قضائيين.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات الجيزة(غرب القاهرة)، قضت اليوم (غيابيًا) بالسجن المؤبد 25 عامًا، لـ 3 متهمين هاربين، وحضوريًا بالسجن 5 سنوات بحق 16 آخرين، و10 سنوات لمتهم آخر، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث عنف وقعت بحي الدقي (غربي القاهرة)، في فبراير (شباط) 2015".

وقال عزوز محجوب، محامي المتهمين، في تصريحات صحفية: "الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، خلال 60 يومًا من صدوره".

وفي 5 أغسطس/آب 2015 أسندت النيابة العامة، للمعارضين تهم: "حيازة أسلحة نارية، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلًا".

وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة ذاتها بأحكام أولية قابلة للطعن، بالسجن 10 سنوات على 5 معارضين، منهم 4 هاربين (غيابيًا)، كما قضت ببراءة آخر حضوريًا، في اتهامهم باقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل (توفي في فبراير/ شباط الماضي) بمحافظة الجيزة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفق تصريحات أدلى بها مصدر قضائي آخر للأناضول، فضّل عدم ذكر اسمه.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين الذين أحيلوا للجنايات في أبريل/نيسان 2014 اقتحموا فيلا الكاتب الصحفي الراحل(كان مؤيداً للنظام الحالي) بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة(غرب القاهرة)، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، وسرقوا الفيلا، وأضرموا النيران فيها، وهو ما نفاه المتهمون في التحقيقات، بحسب مصادر الدفاع عنهم.

وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي "أول رئيس مدني منتخب"، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى حوالي الألف.