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مصر: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19.5 مليار دولار

3/10/2016

قال البنك المركزي اليوم الاثنين إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.

وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو/ تموز مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد، ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

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