شاهد: 3 محافظين يابانيين رجال "حوامل" تعرف على السبب؟!

في اليابان تقوم المرأة بخمسة أضعاف ما يقوم به الرجل من الأعمال المنزلية، ولذلك قام ثلاثة محافظين بالتبرع لارتداء سترة الحمل في تجربة تهدف إلى حث الرجال للمساعدة أكثر في الأعمال المنزلية بحسب صحيفة جابان تايمز اليابانية.

وقالت الصحيفة إن فيديو بعنوان " المحافظ امرأة حامل" أظهر قيام المحافظين الثلاثة وهم محافظو: ساغا، ياماغوتشي، وميازاكي، بلبس سترات لها أثداء وانحناء على هيئة حمل بوزن 7.3 كجم لاختبار وتجربة كيف تعيش المرأة الحامل يومها وتقضي حاجتها والتزاماتها.

وأضافت الصحيفة أن التجربة تهدف لفهم مقدار الصعوبة والمشقة التي تواجهها النساء أثناء الحمل، ومعاناتهم في الحركة، وصعود الدرج ونزوله، أو ارتداء الجوارب، أو حتى التسوق والوقوف في الحافلات العامة وحضور الاجتماعات في العمل.

وعلى الرغم من ان السترة ثقيلة فإنه لا يمكن مقارنتها بالحمل الحقيقي، ويبدو أن الرجال أقرب لفهم معاناة المرأة بشكل عام، وليس فقط أثناء فترة الحمل، والأرجح هو أن مشاعر الشراكة الحقيقية وكذلك الاحترام المتبادل والتقدير سوف تنمو بين الطرفين.

وجاءت التجربة نتيجة لمسح وجد أن أكثر الأزواج اليابانيين لا يساعدون في الأعمال المنزلية على عكس ما يشاع عنهم.

وتهدف التجربة إلى تشجيع الرجال على مساعدة زوجاتهم خاصة الحوامل منهن في أعمال البيت، ما يجعل حياتهم أكثر توافقا، وخلق خلق بيئة عمل أكثر تفهما ومرونة عندما يتعلق الأمر باحتياجات العمال فيما يخص تربية أطفالهم.